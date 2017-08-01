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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе избили и похитили мужчину

Категория: Новости

В Одессе избили и похитили мужчину

Как накануне сообщили в соцсетях очевидцы, сегодня вечером на улице Веры Инбер, что на Ланжероне, на глазах у изумлённых одесситов был избит и похищен неизвестный мужчина.

В Патрульной полиции подтвердили факт происшествия.

По словам очевидцев, двое неизвестных в чёрных масках подбежали к человеку, нанесли ему несколько ударов, после чего затолкали в свой автомобиль «Opel» и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее пресс-служба Патрульной полиции сообщила, что похищенный мужчина уже вернулся домой. Подробности инцидента пока неизвестны.



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