В Одессе избили и похитили мужчину

Как накануне сообщили в соцсетях очевидцы, сегодня вечером на улице Веры Инбер, что на Ланжероне, на глазах у изумлённых одесситов был избит и похищен неизвестный мужчина.

В Патрульной полиции подтвердили факт происшествия.

По словам очевидцев, двое неизвестных в чёрных масках подбежали к человеку, нанесли ему несколько ударов, после чего затолкали в свой автомобиль «Opel» и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее пресс-служба Патрульной полиции сообщила, что похищенный мужчина уже вернулся домой. Подробности инцидента пока неизвестны.



