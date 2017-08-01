 
Информация к новости
  • Просмотров: 55
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

По всей стране объявлена чрезвычайная пожароопасность

Категория: Новости

По всей стране объявлена чрезвычайная пожароопасность

По всей стране объявлена чрезвычайная пожароопасность. В эти дни солнце настолько активно, что пожар может возникнуть от любого окурка или стеклянной бутылки, оставленных на улице.

об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Одесской области.

Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор. Это можно легко подтвердить жуткими статистическим показателям в дни, когда граждане отправляются на отдых. Только за воскресенье произошло 510 случаев возгораний на открытых территориях!

Спасатели обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 