По всей стране объявлена чрезвычайная пожароопасность. В эти дни солнце настолько активно, что пожар может возникнуть от любого окурка или стеклянной бутылки, оставленных на улице.

об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Одесской области.

Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор. Это можно легко подтвердить жуткими статистическим показателям в дни, когда граждане отправляются на отдых. Только за воскресенье произошло 510 случаев возгораний на открытых территориях!

Спасатели обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.