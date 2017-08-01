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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

«Одесгорэлектротранс» -шаг вперед, два назад?

Категория: Новости


«Одесгорэлектротранс» -шаг вперед, два назад?

Одесский троллейбус №7 снова начал работать по всему маршруту. По информации пресс-службы мэрии, теперь на нем можно будет добраться с жилмассива Таирова аж до площади Льва Толстого, а не только до железнодорожного вокзала, как до сих пор.

Это связано с окончанием ремонтных работ на пересекаемом им участке в районе пересечения Преображенской и Бунина.

В то же время троллейбус №5 из-за проведения ремонта теплотрассы на улице Пастера будет следовать только до железнодорожного вокзала, а троллейбусный маршрут №2 временно закрывается.



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