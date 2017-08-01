В Одесской области мужчина чуть не утонул в…колодце!

Накануне в поселке Заря Саратского района из колодца достал человека. Несмотря на то, что двадцати трех летний мужчина упал в воду с восьмиметровой высоты, он остался жив, и с травмами от падения и признаками переохлаждения от длительного пребывания в холодной воде госпитализирован.

Проводится расследования. Однако, по неофициальной информации, имеются основания полагать, что в происшествии нет уголовной составляющей. И причиной происшествия стала попытка суицида.

Во всяком случае, по словам родственников, он уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.