 
Информация к новости
  • Просмотров: 88
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одесской области мужчина чуть не утонул в…колодце!

Категория: Новости


В Одесской области мужчина чуть не утонул в…колодце!

Накануне в поселке Заря Саратского района из колодца достал человека. Несмотря на то, что двадцати трех летний мужчина упал в воду с восьмиметровой высоты, он остался жив, и с травмами от падения и признаками переохлаждения от длительного пребывания в холодной воде госпитализирован.

Проводится расследования. Однако, по неофициальной информации, имеются основания полагать, что в происшествии нет уголовной составляющей.  И причиной происшествия стала попытка  суицида.

Во всяком случае,  по словам родственников, он уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 