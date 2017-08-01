 
Информация к новости
  • Просмотров: 188
  • Дата: Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09

В Одессе инвестор ремонтирует "Дом-стену"

Категория: Новости

В Одессе инвестор ремонтирует "Дом-стену"

В настоящее время проводится реконструкция объекта, примыкающего к знаменитому одесскому "Дому-стене" и самого памятника архитектуры. Об этом передает Репортер. 

Все работы проводяться по разрешению одесской мэрии. По инициативе инвестора параллельно стартовал ремонт аварийной стены достопримечательности, а также боковой части его фасада.

По словам Игоря Рассадкина, председателя "CМУ-26 "Одесстрой", уже начаты ремонт и реконструкция "Дома-стены" "При производстве работ было обнаружено, что эта стена сегодня находится в очень неудовлетворительном состоянии – нет карнизов, очень много штукатурки отпало, имеются трещины и для кладки", - рассказал он. 

Рассадкин обратил внимание на то, что кладка сделана из ракушняка, что может иметь в дальнейшем плохие последствия. "Было принято решение провести реконструкцию этой стены, ремонт её, усиление арматурными сетками с дальнейшей штукатуркой и закрытием кладки из ракушняка", - отметил председатель "СМУ".

По словам специалиста, сейчас параллельно с реконструкцией соседнего строения ведутся подготовительные работы на самой стене памятника архитектуры. Закончить её восстановление обещают в течение месяца. Правда, сроки могут немного затянуться из-за того, что рядом находится детский сад, и строителям необходимо время от времени соблюдать тишину. Все работы ведутся согласно проекту реконструкции. Подрядчик уверяет - знаменитый оптический эффект "Дома-стены" будет сохранен.

Галерея

prev

В Одессе инвестор ремонтирует "Дом-стену"

В Одессе инвестор ремонтирует "Дом-стену"

В Одессе инвестор ремонтирует "Дом-стену"
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 