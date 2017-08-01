В Одессе инвестор ремонтирует "Дом-стену"

В настоящее время проводится реконструкция объекта, примыкающего к знаменитому одесскому "Дому-стене" и самого памятника архитектуры. Об этом передает Репортер.

Все работы проводяться по разрешению одесской мэрии. По инициативе инвестора параллельно стартовал ремонт аварийной стены достопримечательности, а также боковой части его фасада.

По словам Игоря Рассадкина, председателя "CМУ-26 "Одесстрой", уже начаты ремонт и реконструкция "Дома-стены" "При производстве работ было обнаружено, что эта стена сегодня находится в очень неудовлетворительном состоянии – нет карнизов, очень много штукатурки отпало, имеются трещины и для кладки", - рассказал он.

Рассадкин обратил внимание на то, что кладка сделана из ракушняка, что может иметь в дальнейшем плохие последствия. "Было принято решение провести реконструкцию этой стены, ремонт её, усиление арматурными сетками с дальнейшей штукатуркой и закрытием кладки из ракушняка", - отметил председатель "СМУ".

По словам специалиста, сейчас параллельно с реконструкцией соседнего строения ведутся подготовительные работы на самой стене памятника архитектуры. Закончить её восстановление обещают в течение месяца. Правда, сроки могут немного затянуться из-за того, что рядом находится детский сад, и строителям необходимо время от времени соблюдать тишину. Все работы ведутся согласно проекту реконструкции. Подрядчик уверяет - знаменитый оптический эффект "Дома-стены" будет сохранен.