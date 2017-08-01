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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

На Черемушках мужчина устроил стрельбу

Категория: Новости

На Черемушках мужчина устроил стрельбу

Сегодня около 13 часов на улице Инглези (бывш. 25-ой Чапаевской дивизии) мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Посреди улицы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и выстрелил несколько раз в 43-летнего оппонента, попав в руку. Свидетели происшествия оперативно вызвали полицию, сотрудники которой утихомирили дебоширов.

Пострадавшего забрала скорая. 31-летнего стрелка передали следователям, а его пистолет, который тот добровольно отдал с разрешением, отправили на экспертизу. 



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