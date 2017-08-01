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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Одесситы и гости города игнорируют запрет на купание в море

Категория: Новости

Уже середина августа, и туристический сезон в Одессе в самом разгаре: пляжи переполнены. И это несмотря на то, что в городе стоит невыносимая жара,  а вдоль всего побережья плавает множество водорослей.

Кроме того, после дождей, что прошли в Одессе 14-15 августа, Госпродпотребслужба посчитала пляжи города непригодными для купания. Причиной временного запрета является попадание поверхностных вод в акваторию пляжей, вместе с которыми в море смыло множество грязи и мусора. 

Однако это не отпугнуло одесситов и гостей города, и в воде всё также можно увидеть огромное количество купающихся. Среди них как взрослые, так и дети.



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