Одесситы и гости города игнорируют запрет на купание в море

Уже середина августа, и туристический сезон в Одессе в самом разгаре: пляжи переполнены. И это несмотря на то, что в городе стоит невыносимая жара, а вдоль всего побережья плавает множество водорослей.

Кроме того, после дождей, что прошли в Одессе 14-15 августа, Госпродпотребслужба посчитала пляжи города непригодными для купания. Причиной временного запрета является попадание поверхностных вод в акваторию пляжей, вместе с которыми в море смыло множество грязи и мусора.

Однако это не отпугнуло одесситов и гостей города, и в воде всё также можно увидеть огромное количество купающихся. Среди них как взрослые, так и дети.



