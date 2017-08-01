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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Руководителя организации «Украина- це мы» признали общественно опасным

Категория: Новости


Руководителя общественной организации «Украина-це мы» Виталия Голодка вернули…в СИЗО.

Такое решение принял накануне Аппеляционный суд Одесской области. Таким образом , судьи оставили без удовлетворения ходатайство защиты по поводу изменения ему меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Напомним, что подсудимый обвиняется в организации беспорядков в Ширяевском суде, где он и его сподвижники пытались оказать силовое воздействие на одного из судей, а затем устроили потасовку с правоохранителями , с применением не только подручных средств, но и бутылок с т.н. «молотовским коктейлем».

Отметим, что Виталия Голодка со товарищи обвиняют по статье 296 часть 4 Ук Украины(хулиганские действия, совершенные группой лиц с применением оружия).

И это при том, что действия подсудимых вполне «тянут» еще и на организацию массовых беспорядков, препятствование работы суда и  активное противодействие правоохранительным органам.



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