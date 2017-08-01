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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесская область –всеукраинский лидер по дорожному строительству за счет таможни

Категория: Новости


Согласно информации Министерства регионального развития, в Одесской области за счет внеплановых таможенных поступлений ремонтируется сразу тридцать три объекта.

Это самый высокий показатель в стране. Одесская область на четыре пункта опережает идущий на втором месте Львовский регион.

Всего, по данным министерской статистики выполнено работ на почти на три миллиона гривен, что в шесть раз превышает прошлогодние показатели.

Напомним, что в рамках эксперимента половину внеплановых средств, получаемых региональными таможнями, Кабмин разрешил использовать на дорожный ремонт.   Одним из инициаторов этого эксперимента выступил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.,

 



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