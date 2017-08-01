На мосту Коцебу вновь открыто автомобильное движение

Об этом накануне сообщили в КП «СМЭП».

Таким образом, коммунальщики сообщили, что ремонт теплотрассы, из за которого было вновь перекрыто автомобильное движение по мосту, успешно завершен.

Правда, с некоторым опозданием, поскольку первоначально было обещано открыть движение до 14 августа.

Напомним, что открытие движения по мосту Коцебу еще не означает, что весь комплекс ремонтных работ завершен.

Ранее заместитель начальника управления дорожного хозяйства Андрей Сандул дал понять, что работы могут продлиться до конца года. Хотя изначально все собирались завершить уже в сентябре.