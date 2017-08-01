Одесская кинокомпания «Одесфильм» собирается снять художественный фильм о легендарном русском авиаторе Сергее Уточкине

Одесская кинокомпания «Одесфильм» собирается снять художественный фильм «Прерванный полёт» — о легендарном русском авиаторе Сергее Уточкине.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАЙМЕРА сообщил режиссёр картины Андрей Павлов.

По его словам, съёмки начнутся в сентябре.

«Уточкин — легендарный спортсмен, авиатор, которого знают в Одессе и не только. Его талант был настолько многогранен, что он стал кумиром одесситов и не только в годы своей жизни. Увы, вторая половина его жизни сложилась достаточно трагично. И об этом будет рассказывать наш фильм», — отметил режиссёр.

Актёры для картин уже подобраны. В фильме будут сниматься только одесситы. Съёмки пройдут в разных исторических местах города, в том числе на Одесском ипподроме.

«В 1907 году Уточкин совершил самостоятельный полёт на воздушном шаре на высоте 1200 м. А в 1910 м году Уточкин впервые поднялся в воздух на биплане «Фарман IV» и стал вторым дипломированным лётчиком в истории воздухоплавания в России. Это великий человек, и и мы с творческой группой надеемся, что наша картина станет ещё одной данью памяти о нём от всех одесситов», — отметил Андрей Павлов.

Напомним, что Уточкин родился 12 июля (30 июня по старому стилю) 1876 года в Одессе — в доме №23 в Успенском переулке. 31 декабря 1915 (13 января 1916) года в Петрограде в свои неполные 40 лет, из которых 5 были отданы авиации, пионер отечественного воздухоплавания скончался в больнице для душевнобольных от кровоизлияния в мозг. В 2001 году в Одесском горсаду у входа в кинотеатр «Кино–Уточкино» был установлен памятник легендарному авиатору.