Одесская железная дорога назначила дополнительный летний состав сообщением Белгород-Днестровский -Киев без заезда в Одессу.

Поезд будет курсировать 23 и 26 августа.

Время отправления состава №261 со станции Киев-Пассажирский в 00:30, прибытие в Белгород-Днестровский в 11.49.

Состав №262 будет отправляться из Белгорода-Днестровского в 13.20, прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 00.10.

Остановки по пути следования состава: Бугаз, Каролино-Бугаз, Аккаржа, Раздельная, Подольск, Вапнярка, Жмеринка –Пасс., Винница. Козятин-1 и непосредственно станции отправления и прибытия.