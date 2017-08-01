За уход в самоволку одесский военный получил три года тюрьмы

Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины поддержала публичное обвинение в уголовном производстве по части 4 статьи 407 УК Украины (самовольное оставление части).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По принципиальной позиции военной прокуратуры Киевским райсудом Одессы военнослужащий в/ч В0996 признан виновным и взят под стражу в зале суда. Солдат осуждён к наказанию в виде трёх лет лишения свободы.

Установлено, что военнослужащий, действуя вопреки интересам службы, без уважительных причин в условиях особого периода дважды самовольно оставлял воинскую часть и незаконно отсутствовал по месту прохождения службы более 1 года 6 месяцев.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.