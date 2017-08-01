После продовольственного «набега» отдыхающих в супермаркетах Белгорода-Днестровского остаются пустые полки.

Час пик приходится на утреннее время: отдыхающие массово приезжают за продуктами в супермаркеты. Особой популярностью пользуются газированные напитки, пиво, алкоголь, крупы, макаронные изделия и прочие продукты. При этом товары покупаются ящиками, особенно пиво и вода, а на кассах создаются очереди.

Жители Белгорода-Днестровского стараются посещать крупные магазины в послеобеденное время, когда прилавки вновь пополняются товарами.

Аналогичная ситуация и на центральном городском рынке. Приезжие скупают овощи, фрукты, мясо, рыбу и т.п. Коренному аккерманцу, чтобы купить продукты, надо приходить на рынок с раннего утра, иначе потом он может остаться без необходимых ему товаров.