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  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Первый-пошел!

Категория: Новости


Первый-пошел!

Знаменитого одесского Дюка переодели в ..вышиванку! Причем под первым номером!
В ней он будет «красоваться»до 24 августа, когда в городе пройдет очередной Вышиванковый фестиваль».
Отметим, что на сей раз орнамент на «дюковой вышиванке» сделан из комбинации традиционных одесских символов с-штурвала и якоря.
Остается только надеяться, что в особо национально одаренные головы не увидят в этом призрак сепаратизма.
Интересно, что бы сказал сам Арман-Эммануил дю Плесси герцог де Ришелье, в течение своей недолгой, но славной жизни преданно служивший Французскому королевству и Российской империи, если бы узнал, что памятник, поставленный ему благодарными одесситами оденут в украинскую вышиванку.
Увы, ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем!

Галерея

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Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
Первый-пошел!
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