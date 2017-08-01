Первый-пошел!

Знаменитого одесского Дюка переодели в ..вышиванку! Причем под первым номером!

В ней он будет «красоваться»до 24 августа, когда в городе пройдет очередной Вышиванковый фестиваль».

Отметим, что на сей раз орнамент на «дюковой вышиванке» сделан из комбинации традиционных одесских символов с-штурвала и якоря.

Остается только надеяться, что в особо национально одаренные головы не увидят в этом призрак сепаратизма.

Интересно, что бы сказал сам Арман-Эммануил дю Плесси герцог де Ришелье, в течение своей недолгой, но славной жизни преданно служивший Французскому королевству и Российской империи, если бы узнал, что памятник, поставленный ему благодарными одесситами оденут в украинскую вышиванку.

Увы, ответ на этот вопрос мы уже никогда не узнаем!