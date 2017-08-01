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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Еще один чиновник в Одесской области попался на взятке

Категория: Новости


Еще один чиновник в Одесской области попался на взятке

На сей раз «плохишем» стал не работник Прокуратуры или полиции, а инспектор Гоструда .

По информации национальной полиции Украины, чиновник, в обязанности которого входило проведение проверок мест организации пребывании я туристов, предложил не проводить проверку одной из баз отдыха в Затоке…если ее руководство «окажет ему безвозмездную помощь в размере двухсот тысяч гривен.

На месте получении незаконного вознаграждения он был задержан.

Проводится расследование в рамках статьи 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Отметим, что за последние три года на фоне громких заявлений о борьбе с коррупцией число коррупционных проявлений со стороны чиновников «новой волны»растет . как на дрожжах буквально с каждым месяцем.

 



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