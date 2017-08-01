ДТП на Фонтане- водитель иномарки сбил мотоциклистку и сбежал, позабыв служебное удостоверение

Происшествие произошло накануне около двадцати трех часов на 8-1 станции Фонтанской дороги.

Там водитель автомобиль БМВ сбил мотоциклистку, а затем, вывернув на улицу Леваневского и ударив три машины, скрылся с места ДТП в неизвестном направлении, бросив машину.

Однако, как выяснилось, водитель забыл в салоне целый пакет с документами, в котором было и удостоверение с символикой и логотипами СБУ.

Однако в СБУ сообщили, что сотрудника с такими личными данными у них нет и никогда не было. Проводится расследование.