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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

ДТП на Фонтане- водитель иномарки сбил мотоциклистку и сбежал, позабыв служебное удостоверение

Категория: Новости


Происшествие произошло накануне около  двадцати трех часов на 8-1 станции Фонтанской дороги.

Там водитель автомобиль БМВ сбил мотоциклистку, а затем, вывернув на улицу Леваневского  и ударив три машины, скрылся с места ДТП в неизвестном направлении, бросив машину.

Однако, как выяснилось, водитель забыл в салоне целый пакет с документами, в котором было и удостоверение с символикой и логотипами СБУ.

Однако в СБУ сообщили, что сотрудника с такими личными данными у них нет и никогда не было. Проводится расследование.



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