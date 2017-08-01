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  • Просмотров: 35
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В рамках Вышиванкового фестиваля магазины украинской этнической одежды покажут свои коллекции

Категория: Новости

В рамках Вышиванкового фестиваля магазины украинской этнической одежды покажут свои коллекции

В рамках Вышиванкового фестиваля, который пройдет в Одессе с 23 по 27 августа, магазины украинской этнической одежды покажут свои коллекции.

Модный показ состоится 26 августа на Приморском бульваре возле памятника Дюку. Одежду продемонстрируют бренды «Два кольоры», «Фолк Мода», «Народный бутык», «Вышиванка.ком.юа» и «ЛеоСувениры».

Организаторы фестиваля утверждают, что вышиванка – это не только традиционная рубашка, а обязательная вещь в гардеробе каждого украинца. Ведь красоту народных орнаментов уже оценили даже иностранные звезды Сальма Хайек и Келли Осборн.



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