Одесский зоопарк получил высокую оценку Министерства экологии и природных ресурсов Украины

Работа коллектива Одесского зоопарка получила высокую оценку Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

На протяжении многих лет коллектив Одесского зоологического парка проводит для посетителей интересные и разноплановые мероприятия. На познавательных и экологических праздниках ребята не только весело проводят время, но и с удовольствием знакомятся с миром живой природы.

Для гостей зоопарка регулярно организовывают: тематические встречи, конкурсы, игры, квесты, выставки рисунков, творческие мастер-классы, показательные кормления питомцев, выезды в заповедные зоны, посещения музеев, работу кружка юных натуралистов и многое другое.

Также сотрудники зоопарка проводят большую эколого-просветительскую работу и имеют значительные достижения в стратегическом развитии учреждения. Кроме того, специалисты Одесского зоопарка достигли больших успехов в разведении редких видов животных.

Работа коллектива зоологического парка получила высокую оценку Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В 2017 году Одесский зоопарк общегосударственного значения удостоен Диплома Министерства экологии «За успехи в разведении редких видов животных, высокий уровень эколого-просветительской деятельности и достижения в стратегическом развитии учреждения».