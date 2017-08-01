Прокуратура выявила в Малиновском районе цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции

16 августа сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками фискальной службы выявили в нежилом помещении в Малиновском районе цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Сбыт некачественного алкоголя совершался на территории Одессы.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, во время обыска правоохранители изъяли почти 4 тонны спирта и 5 тонн спиртосодержащей смеси.

Открыто уголовное производство по факту незаконного производства и реализации алкогольных напитков из некачественного сырья (ст. 204 УК Украины).