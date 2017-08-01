Мужчину задержали за совращение 9-летней племянницы

К сотрудникам Подольского отдела полиции обратилась жительница одного из сел, которая рассказала, что ее родной брат совершил развратные действия в отношении ее 9-летней дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Девочку опросили в присутствии психолога и матери, после чего она была осмотрена судебно-медицинским экспертом.

Подозреваемый признался в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней племянницы. Отметим, что ранее он отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины.



