В Одессе не хватает учебников для девятых классов

Ситуация с обеспечением школьными учебниками в нынешнем году в Одессе гораздо лучше, чем в предыдущие годы начиная с 2014 года.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Единственным негативным исключением является ситуация св девятых классах школы, для которых учебников пока нет. Впрочем, по ее информации, учебная литература для девятых классов уже поступила в область , поэтому чиновники рассчитывают успеть до начала учебного года получить и распределить ее по всем городским школам.

Напомним, что в предыдущие годы перебои с учебниками проходили регулярно, а в 2015 году ряд классов общеобразовательных школ не смогли обеспечить учебниками в необходимых количествах не только к началу, но даже к концу учебного года.

Впрочем, в нынешнем году в Одессе активно реализуется программа «Электронный учебник». Поэтому доступ к необходимой учебной литературе сможет получить подавляющее большинство одесских школьников независимо от того, справиться ли Министерство образования на сей раз со своей «учебно-обеспечительной» задачей, или нет.