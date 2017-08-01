Детские сады в Арцизе перейдут на отопление пламенным углем

На внеочередной сессии Арцизского городского совета, которая состоялась 16 августа текущего года рассмотрели и утвердили лимиты на электроэнергию и твердое топливо.



С учетом того, что в предстоящем отопительном сезоне ждать антрацитного угля не приходится, депутаты решили выйти из положения другим путем.

Утверждение лимитов на электроэнергию и твердое топливо субъектам коммунальной собственности Арцизского городского совета, куда входят и детские дошкольные учреждения, позволит перейти из антрацитной группы угля на высокопламенную. Лимит увеличен до 273 тонн. Это позволит полностью обеспечить теплом городские детские сады.

Кроме того, пришлось выделить из казны дополнительные 40 тысяч гривен на установку поддувов, что обеспечит более качественное теплообеспечение детских учреждений.