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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В экологической инспекции выясняют причины загрязнения акватории Одесского порта

Категория: Новости

В экологической инспекции выясняют причины загрязнения акватории Одесского порта

В экологической инспекции выясняют причины загрязнения акватории Одесского порта. По результатам лабораторных исследований содержание химических и биологических веществ превышают норму.

«На протяжении целой недели, подчеркиваю, без каких-либо осадков, в городе Одессе происходили сбросы. Канализационные сбросы. Сообщили в КП “Городские дороги”, сообщили в Государственную экологическую инспекцию, сообщили губернатору, подготовили письмо мэру, для контроля написали в областную прокуратуру», — сообщил заместитель главного инженера Одесского порта Игорь Кизлак.

Как в «Ифоксводоканале», так и в КП «Городские дороги» отрицают свою ответственность. Обследовать проблемные коллекторы нет возможности: отсутствует спецтехника и персонал.

Администрация порта с подозрением на незаконную врезку будет еще раз обращаться с жалобой в горсовет.



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