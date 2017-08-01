В экологической инспекции выясняют причины загрязнения акватории Одесского порта. По результатам лабораторных исследований содержание химических и биологических веществ превышают норму.

«На протяжении целой недели, подчеркиваю, без каких-либо осадков, в городе Одессе происходили сбросы. Канализационные сбросы. Сообщили в КП “Городские дороги”, сообщили в Государственную экологическую инспекцию, сообщили губернатору, подготовили письмо мэру, для контроля написали в областную прокуратуру», — сообщил заместитель главного инженера Одесского порта Игорь Кизлак.

Как в «Ифоксводоканале», так и в КП «Городские дороги» отрицают свою ответственность. Обследовать проблемные коллекторы нет возможности: отсутствует спецтехника и персонал.

Администрация порта с подозрением на незаконную врезку будет еще раз обращаться с жалобой в горсовет.