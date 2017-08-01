Полицейские задержали троих водителей, с поддельными документами

За одну ночь полицейские задержали троих водителей, которых уличили в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
Водителя автомобиля Тойота остановили из-за нарушений ПДД. Его водительское удостоверение было поддельным. Мужчина вообще не имел права управлять автомобилем.
А водитель Фольксвагена предоставил вообще несуществующие документы. Их нет в базе данных.
Кроме того, ещё один одессит дал полицейским чужой документ, в котором было некачественно приклеено его фото.
Подозреваемых передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.