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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Полицейские задержали троих водителей, с поддельными документами

Категория: Новости

Полицейские задержали троих водителей, с поддельными документами

За одну ночь полицейские задержали троих водителей, которых уличили в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Водителя автомобиля Тойота остановили из-за нарушений ПДД. Его водительское удостоверение было поддельным. Мужчина вообще не имел права управлять автомобилем.

А водитель Фольксвагена предоставил вообще несуществующие документы. Их нет в базе данных.

Кроме того, ещё один одессит дал полицейским чужой документ, в котором было некачественно приклеено его фото.

Подозреваемых передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.



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