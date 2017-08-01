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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Затоке обнаружили, выброшенную на берег мертвую морскую свинью

Категория: Новости

В Затоке обнаружили, выброшенную на берег мертвую морскую свинью

В Одесской области в Затоке обнаружили, выброшенную на берег мертвую морскую свинью — животное из отряда китообразных, родственное дельфинам. Животное лежало в районе станции Морская. Смерть морской свиньи, очевидно, наступила несколько дней назад. Морская свинья — животное семейства морские свиньи. Средняя длина тела 160 см у самок и 145 у самцов, средняя масса 50—60 кг. Окраска верхней половины тела тёмно-серая, но не черная, бока светлее, брюхо светло-серое или белое. Обычно это животное обитает в северном полушарии.



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