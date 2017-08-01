 В Лиманском районе произошел масштабный пожар

В Одесской области, 17 августа в 13:47, спасателям Лиманского района поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи с. Гвардейское.

В 13:58 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит сухая трава и кустарники на общей площади около 5-ти гектар и 3 скирды соломы размерами 100Х10м. Есть угроза распространения на рядом расположенные зерновые склады ГП «Гвардейское». В 14:50 объявлен повышенный номер вызова ПОЖАР Ранг №2.

Под угрозой возгорания оказались пять рядом расположенных зерновых склады. Площадь пожара около 15 га.

К ликвидации пожара привлечено 10 единиц основной и специальной техники, и 100 чел. л/с. От ГСЧС- 8 ед. техники и 44 чел. От МО в/ч А0666 2 ед. техники и 56 чел.