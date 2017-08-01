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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Неизвестные поломали скульптуру на здании Оперного театра

Категория: Новости

Неизвестные поломали скульптуру на здании Одесского театра оперы и балета. Лапу пантеры, что тянет колесницу с музой Мельпоменой, случайно нашли на крыше во время осмотра квадрокоптером.  Не исключено, что композицию сломали руферы, которые часто несанкционированно попадают на крышу по пожарным лестницам, чтобы сделать красивое селфи. - Это памятник национального значения, и конечно, нам очень обидно, что к ней относятся, ну, без уважения, скажем так, - признает начальник службы ремонта и обслуживания здания театра Алла Голданова.




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