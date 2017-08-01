Департамент муниципальной безопасности проводит работу по устранению незаконно установленных средств ограничения скорости. Департамент муниципальной безопасности проводит работу по устранению незаконно установленных объектов на территории Одессы: юнипаркеров, бетонных ограждений и средств принудительного ограничения скорости.Держатели таких ограничителей получают предписания о самостоятельном проведении демонтажа объектов в течение 10-ти дней. В случае невыполнения предписания департамент муниципальной безопасности совместно с демонтажной группой КП «Муниципальная охрана» проводит демонтаж незаконно установленных элементов на улично-дорожной сети города.