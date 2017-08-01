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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Департамент муниципальной безопасности проводит работу по устранению незаконно установленных средств ограничения скорости

Категория: Новости

Департамент муниципальной безопасности проводит работу по устранению незаконно установленных средств ограничения скорости

Департамент муниципальной безопасности проводит работу по устранению незаконно установленных средств ограничения скорости. Департамент муниципальной безопасности проводит работу по устранению незаконно установленных объектов на территории Одессы: юнипаркеров, бетонных ограждений и средств принудительного ограничения скорости.Держатели таких ограничителей получают предписания о самостоятельном проведении демонтажа объектов в течение 10-ти дней.  В случае невыполнения предписания департамент муниципальной безопасности совместно с демонтажной группой КП «Муниципальная охрана» проводит демонтаж незаконно установленных элементов на улично-дорожной сети города.



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