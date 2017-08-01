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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Депутаты горсовета поддержали преподавателей ПТУ и сирот.

Категория: Новости


Депутаты горсовета поддержали преподавателей ПТУ и сирот.

Депутаты областного совета на состоявшейся сегодня внеочередной сессии  поддержали внесение изменений в доходную часть общего фонда областного бюджета.

Теперь та сумма составляет 12 миллиардов гривен, что в полтора раза превышает показатели , принятые на сессии областного совета 26 апреля.

Кроме того, депутаты подавляющим большинством голосов выделили средства  на приобретение жилья для детей-сирот и малоимущих слоев населения, на выплату содержания преподавательскому составу системы ПТУ региона, а так же направил, наконец, средства на строительство нового здания школы в Окнянском районе.

Отметим, что несмотря на разгар сезона летних отпусков, на внеочередную сессию нашли возможным вернуться в город и принять в ней участие шестьдесят пять депутатов, что более, чем достаточно для кворума.



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