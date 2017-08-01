Депутаты горсовета поддержали преподавателей ПТУ и сирот.

Депутаты областного совета на состоявшейся сегодня внеочередной сессии поддержали внесение изменений в доходную часть общего фонда областного бюджета.

Теперь та сумма составляет 12 миллиардов гривен, что в полтора раза превышает показатели , принятые на сессии областного совета 26 апреля.

Кроме того, депутаты подавляющим большинством голосов выделили средства на приобретение жилья для детей-сирот и малоимущих слоев населения, на выплату содержания преподавательскому составу системы ПТУ региона, а так же направил, наконец, средства на строительство нового здания школы в Окнянском районе.

Отметим, что несмотря на разгар сезона летних отпусков, на внеочередную сессию нашли возможным вернуться в город и принять в ней участие шестьдесят пять депутатов, что более, чем достаточно для кворума.