Пенсионная реформа. Новый поворот

До власти наконец-то начинает доходить - пенсионная реформа правительства Гройсмана (а именно так она представлена на официальном портале КМУ) таковой, по сути, не является. Потому что нельзя очередное латание «тришкиного кафтана» называть открытием новой линии «от кутюр». Без введения накопительного уровня любые изменения в солидарной части пенсионной системы носят характер временного и частичного оздоровления.

Инициативу объединить законопроект пенсионной реформы от Кабмина с законодательством о введении накопительной системы, которое инициируют более 60 народных депутатов, поддерживает и профильный вице-премьер. Розенко считает, что именно этой осенью появляется чудесная возможность провести комплексную реформу. И в ее рамках решить вопросы осовременивания пенсий, навести порядок в солидарной системе, и при этом показать четкую перспективу для тех людей, которые имеют желание самостоятельно формировать свое пенсионное будущее. Высокие чиновники поняли, что стране нужно пройти подготовительный этап для полноценного запуска накопительного уровня с 1 января 2019 года.

"Что и говорить, новость на первый взгляд, безусловно, долгожданная и позитивная. Но нынешнее завление о возможности провести не фрагментарную, а комплексную реформу выглядит как невольная явка с повинной. И признается г-н Розенко не больше и не меньше как в том, что всю весну правительство во главе с премьером откровенно врали украинскому народу. Потому как навязывали и всеми силами проталкивали свою реформу чуть ли не как панацею, которая и социальную справедливость восстановит, и порядок наведет, и нищету победит. А оказывается, что это была всего лишь «фрагментарная манипуляция»

, - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский. А еще, по мнению депутата, очень смущает заявленный срок реализации изменений. Всего один месяц. Это очень мало, даже при условии, что парламент захочет это сделать, как только вернется с летних каникул.Ведь осовременивание пенсий обещают уже с 1 октября.

Введение накопительного уровня требует прежде, всего, перезагрузки всей экономики. Чтобы начался ее стабильный рост, чтобы ушла угроза очередной волны инфляции и девальвации, чтобы прекратился «банкопад», чтобы стало прибыльным и возвратным длительное инвестирование. А главное, чтобы у населения восстановилось доверие к власти и финансовым институтам в стране.

«Накопительная пенсионная система без оздоровления экономики и очищения власти – это гигантская по масштабам и последствиям финансовая пирамида. Если она рухнет, проблемы с трастами середины 90-х покажутся детским лепетом. Нельзя доверять проведение реформ, а тем более в спешке, власти с нулевым рейтингом доверия и правительству с нулевым уровнем компетенции. Символическая вершина нынешней власти – запуск баржи с арбузами по Днепру. Сейчас уже понятно - пенсии нужно повышать (тем более, что это положено по закону), а реформу проводить только после того, как к власти придет новая команда, способная на деле восстановить экономику и действие принципа социальной справедливости",

- уверен Виктор Баранский..