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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Областная администрация не отчитывается перед областным советом по использованию бюджетных средств по программе социально-экономического развития

Категория: Новости


Областная администрация не отчитывается перед областным советом по использованию бюджетных средств по программе социально-экономического развития

Об этом сообщил на внеочередной сессии областного совета депутат Вадим Шкаровский .
По его словам, согласно регламенту областная администрация должна отчитываться за расходование средств по этой ключевой бюджетной программе не менее двух раз в год.
«Однако теперь уже идет восьмой месяц года. Поэтому я прошу включить этот отчет в повестку дня следующей сессии!»- отметил депутат.
Однако, как отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский, срок для внесения вопросов в регламент будущей сессии истек еще вчера.
Поэтому, очевидно, заслушать соответствующий отчет областной администрации депутаты областного совета смогут только в конце года.

 



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