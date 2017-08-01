Областная администрация не отчитывается перед областным советом по использованию бюджетных средств по программе социально-экономического развития

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Об этом сообщил на внеочередной сессии областного совета депутат Вадим Шкаровский .
По его словам, согласно регламенту областная администрация должна отчитываться за расходование средств по этой ключевой бюджетной программе не менее двух раз в год.
«Однако теперь уже идет восьмой месяц года. Поэтому я прошу включить этот отчет в повестку дня следующей сессии!»- отметил депутат.
Однако, как отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский, срок для внесения вопросов в регламент будущей сессии истек еще вчера.
Поэтому, очевидно, заслушать соответствующий отчет областной администрации депутаты областного совета смогут только в конце года.