Областная администрация не отчитывается перед областным советом по использованию бюджетных средств по программе социально-экономического развития

Об этом сообщил на внеочередной сессии областного совета депутат Вадим Шкаровский .

По его словам, согласно регламенту областная администрация должна отчитываться за расходование средств по этой ключевой бюджетной программе не менее двух раз в год.

«Однако теперь уже идет восьмой месяц года. Поэтому я прошу включить этот отчет в повестку дня следующей сессии!»- отметил депутат.

Однако, как отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский, срок для внесения вопросов в регламент будущей сессии истек еще вчера.

Поэтому, очевидно, заслушать соответствующий отчет областной администрации депутаты областного совета смогут только в конце года.