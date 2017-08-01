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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Новое обрушение фасада произошло в самом центре города

Категория: Новости


На сей раз обрушение произошло на улице Екатерининской, в старом доме №8.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Разве что нескольких людей осыпало штукатуркой.

Отметим, что обрушение произошло в том самом доме, где нечто подобное уже произошло 26 марта.

Тогда по распоряжению городского головы Геннадия Труханова коммунальщики экстренно провели восстановительные работы.

Однако, по мнению местных жителей, экстренно эти работы велись только в первые дни, а затем реконструкция проводилась, т.с. «спустя рукава».

В результате новый фрагментарный обвал не заставил себя ждать .Ведь речь идет о здании, которому более ста лет.



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