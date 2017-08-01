В жутком убийстве сотрудницы одесского СИЗО виноват не только преступник-рецидивист, но и администрация

Трагедия произошла накануне в хозяйственном блоке СИЗО. Там 39-ти летний , исполняющий обязанности т.н. «баландера» (разносившего еду для заключенных)

Заманил женщину – 34-х летнюю младшего инспектора, где изнасиловал и задушил ее. После чего расчленил тело и спрятал в мусорных контейнерах.

Поиски пропавшей сотрудницы велись боле двух часов.

Отметим, что преступник, совершивший это злодеяние, ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство и разбойное нападение.

Теперь, с учетом совершенного, ему реально «светит» пожизненное заключение.

Отметим, что в советское время за подобное присуждали к смертной казни практически без вариантов.

Отметим, что по действующим правилам преступник, осужденный по столь тяжким статьям, не может быть привлечен к хозяйственным работам. Кроме того, по имеющейся информации, он не только «трудился» в хозблоке, но даже проживал там, а не в камере, как положено. И таким образом находился вне постоянного контроля охраны.

Поэтому Прокуратура проводит расследование не только по факту преступления, но и по ненадлежащему исполнению администрации СИЗО своих обязанностей.