 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В жутком убийстве сотрудницы одесского СИЗО виноват не только преступник-рецидивист, но и администрация

Категория: Новости


Трагедия произошла накануне в хозяйственном блоке СИЗО. Там 39-ти летний , исполняющий обязанности т.н. «баландера» (разносившего еду для заключенных)

Заманил  женщину – 34-х летнюю младшего инспектора, где изнасиловал и задушил ее. После чего расчленил тело и спрятал  в мусорных контейнерах.

Поиски пропавшей сотрудницы велись боле двух часов.

Отметим, что преступник, совершивший это злодеяние, ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство и разбойное нападение.

Теперь, с учетом совершенного, ему реально «светит» пожизненное заключение.

Отметим, что в советское время за подобное присуждали к смертной казни практически без вариантов.

Отметим, что по действующим правилам преступник, осужденный по столь тяжким статьям, не может быть привлечен к хозяйственным работам. Кроме того, по имеющейся информации, он не только «трудился» в хозблоке, но даже проживал  там, а не в камере, как положено. И таким образом находился вне постоянного контроля охраны.

Поэтому Прокуратура проводит расследование не только по факту преступления, но и по ненадлежащему исполнению администрации СИЗО своих обязанностей.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 