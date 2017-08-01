Увеличения тарифов на газ не будет

Такое заявление сделал в ходе пребывания в Николаеве премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам «…сейчас никаких объективных причин для повышения тарифов на газ для населения нет!»- подчеркнул глава Правительства.

Поэтому, он пообещал, что «…Кабмин не поддержит изменения стоимости газа и его производных для населения в сторону увеличения!»

Напомним, что ранее Правительство уже «завернуло» представление на очередное увеличение тарифов, представленное «Нефтегазом».