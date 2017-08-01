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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

25 августа в Одессе продет фестиваль японской культуры

Категория: Новости

С 25 августа по 2 сентября 2017 года в рамках празднования Года Японии в Украине и 25-летия дипломатических отношений между государствами в Одессе пройдет фестиваль японской культуры. 
Мероприятие состоится при поддержке Посольства Японии в Украине и Одесского городского совета. 
Праздник японской культуры откроет 21-й фестиваль игры Го «Одесса Золотая», на котором все желающие смогут познакомиться с этой интересной игрой. 
В Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, возле эстрады «Ракушка», состоится фестиваль боевых искусств с показательными выступлениями мастеров. 
На фестивале японской культуры почитатели традиций Страны восходящего солнца смогут стать участниками мастер-классов по: икебане, оригами, японскому языку, ханафуде, чамбаре и другим искусствам. Мероприятия пройдут на Соборной площади. 
Интересный праздник для детей, посвященный японской культуре, состоится в Одесском зоопарке. Гостей ждут красочные представления, конкурсы и викторины. 
Организаторы фестиваля: Центр исследований японского языка и культуры «Хикаге» при институте социальных наук Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Одесский музей западного и восточного искусства, Одесский зоопарк, Японский клуб, Го-клуб «Косуми». 



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