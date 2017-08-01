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По ул. Базарной с 18 по 20 августа внесены изменения в схемы движения городского транспорта

Категория: Новости

По ул. Базарной с 18 по 20 августа внесены изменения в схемы движения городского транспорта

В связи с проведением реконструкции теплотрассы по ул. Базарной с 18 по 20 августа внесены изменения в схемы движения городского транспорта.

 

Одесситам напоминают, что в связи с ремонтом теплотрассы по ул. Базарной, на участке от ул. Маразлиевской до ул. Осипова, департаментом транспорта вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта: 

С 18 августа 2017 г. по 20 августа 2017 г. 
автобусных маршрутов №№ 9, 137, 146, 223: 
- по направлению движения к центру города – от ул. Канатной на ул. Б. Арнаутскую, ул. Осипова, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту; 
- по направлению движения к ж/д вокзалу - от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Осипова, ул. М. Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту. 

Троллейбусного маршрута № 9: 
- по направлению движения к ул. Ришельевской - от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пушкинскую, ул. Греческую, ул. Ришельевскую; 
- по направлению движения к ж/д вокзалу - от ул. Ришельевской на ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую и далее по маршруту. 

Троллейбусного маршрута № 5: 
- по направлению движения к ж/д вокзалу – от Итальянского бульвара на ул. Среднефонтанскую (ж/д возал); 
- по направлению движения к Аркадии – от ул. Среднефонтанской на ул. Пироговскую и далее по маршруту. 



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