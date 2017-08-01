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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Начальник Одесского СИЗО отстранен от должности

Категория: Новости


Начальник Одесского СИЗО отстранен от должности

Вследствие происшедшей накануне в Одесском СИЗО жуткого преступления начальник ведомства Вячеслав Коваль отстранен от должности. Об этом сообщили в пресс-службе пенитенциарной службы Украины.

При этом, как особо отметили и в Минюсте, по факту происшедшей трагедии проводится служебное расследование. Кроме того, начато уголовное производство. По результатам расследования все виновные понесут как уголовную, так и дисциплинарную ответственность.

Напомним, что 17 августа в хозблоке СИЗО один из заключенных-рецидивистов, который вопреки всем правилам находился и работал в хозяйственном блоке фактически без охраны, изнасиловал и убил сотрудницу ведомства, после чего расчленил тело и спрятал в мусорных контейнерах.

Отметим, что этот заключенный уже был до этого осужден за убийство, изнасилование и разбойное нападение и потому, по действующим правилам, не имел права находится без постоянного контроля.



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