Начальник Одесского СИЗО отстранен от должности

Вследствие происшедшей накануне в Одесском СИЗО жуткого преступления начальник ведомства Вячеслав Коваль отстранен от должности. Об этом сообщили в пресс-службе пенитенциарной службы Украины.

При этом, как особо отметили и в Минюсте, по факту происшедшей трагедии проводится служебное расследование. Кроме того, начато уголовное производство. По результатам расследования все виновные понесут как уголовную, так и дисциплинарную ответственность.

Напомним, что 17 августа в хозблоке СИЗО один из заключенных-рецидивистов, который вопреки всем правилам находился и работал в хозяйственном блоке фактически без охраны, изнасиловал и убил сотрудницу ведомства, после чего расчленил тело и спрятал в мусорных контейнерах.

Отметим, что этот заключенный уже был до этого осужден за убийство, изнасилование и разбойное нападение и потому, по действующим правилам, не имел права находится без постоянного контроля.