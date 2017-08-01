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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В одесской области создан комитет по оценке коррупционных рисков

Категория: Новости


В одесской области создан комитет по оценке коррупционных рисков

Такое решение принято на состоявшейся накануне внеочередной сессии областного совета.

Правда, каковы полномочия нового органа, и чем, собственно, он будет конкретно заниматься пока непонятно. Тем не менее, за этого «кота в мешке» проголосовали пятьдесят девять из шестидесяти пяти зарегистрировавшихся на сессии депутатов.

Как сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский, более подробно о деятельности и полномочиях новосозданного органа будет рассказано на следующей сессии областного совета



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