В одесской области создан комитет по оценке коррупционных рисков

Такое решение принято на состоявшейся накануне внеочередной сессии областного совета.

Правда, каковы полномочия нового органа, и чем, собственно, он будет конкретно заниматься пока непонятно. Тем не менее, за этого «кота в мешке» проголосовали пятьдесят девять из шестидесяти пяти зарегистрировавшихся на сессии депутатов.

Как сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский, более подробно о деятельности и полномочиях новосозданного органа будет рассказано на следующей сессии областного совета