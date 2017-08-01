Одесские национал-патриоты продолжают отчаянную борьбу с «эстетическим сепаратизмом»

Не успели разойтись информационно-патриотические волны по поводу выступления в клубе «Пляжник» на 13-й станции Большого Фонтана российской поэтессы Ирины Астаховой, как это развлекательное заведение вновь попало под удар националистов.

На сей раз из-за анонсированного на 25 августа концерта солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.

Как сообщил экс-лидер местных «правосеков» Сергей Стерненко, этот артист «восхищался присоединением Крыма Россией, поддержал акцию «Бессмертный полк» и назвал нынешний конфликт на Донбассе «братской войной».

Впрочем, националист выразил убеждение, что ни спецслужбы, ни организаторы концерта, ни администрация клуба не обратят на это внимания и не станут отменять выступления.