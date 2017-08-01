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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Повышения цен на проезд в пассажирском автотранспорте пока не будет

Категория: Новости


Повышения цен на проезд в пассажирском автотранспорте пока не будет

Так успокоил одесситов директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, в настоящее время департамент экономики пока проверяет экономическую обоснованность требований о повышении стоимости проезда со стороны перевозчиков. С таковыми те выступили еще в начале июня.

При этом сам начальник департамента и перевозчики не скрывают, что повышение тарифа с пяти до шести гривен не приведет к качественному улучшению обслуживания пассажиров, «и новые автобусы от этого на улицах города тоже не появятся».

К тому же, как рассказали нашему корреспонденту сами водители, они сами не очень заинтересованы в увеличении стоимости проезда поскольку «…после этого нам просто увеличат план, и все».

Отметим, что «убойных» аргументов в пользу неизбежности повышения стоимости проезда перевозчики так и не привели.



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