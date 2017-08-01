Чего опять хочет голодная гиена?

Польша считает СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. Об этом заявил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский. Он также пояснил, что закон о сносе советских памятников не задевает честь воинов, сражавшихся с фашистскими войсками.

Созданное в Польше 31 декабря 1944 года просоветское временное правительство обратилось к СССР с предложением компенсировать Польше территориальные потери, понесённое страной после присоединения к Советскому Союзу Западной Украины и Западной Белоруссии.

Вопрос о послевоенных границах Польши был поднят Иосифом Сталиным на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль согласились, что оккупированные в 1918–1920 гг. польским маршалом Юзефом Пилсудским западные районы Украины и Белоруссии должны, согласно этническому составу населяющих их народов, отойти СССР.

А вот вопрос «компенсации территориальных потерь» Польши за счёт Германии вызвал резкий протест британского премьера. По словам Черчилля, Польша вместе с Германией в 1938 году, как голодная гиена, набросилась на маленькую соседнюю страну, оторвав от неё Тешинскую Силезию. Однако уже 21 апреля СССР без консультаций с США и Великобританией, «явочным порядком» передал под польское управление принадлежащие Германии территории в Поморье и Силезии площадью в 100 тысяч квадратных километров. А в июле-августе 1945 года ялтинские предложения Сталина о передаче Польше всех вышеозначенных германских территорий были утверждены на Потсдамской конференции. Так благодаря Советскому Союзу территория Польши выросла на треть.

По оценкам дотошных немецких экономистов, за послевоенный период бюджет Польши получил только от залежей полезных ископаемых в этих районах более 130 млрд долларов. Что примерно вдвое больше всех выплаченных Германией в пользу Польши репараций и компенсаций. Кроме того, в Германии не забывают и о насильственной депортации немецкого населения из вновь присоединенных территорий и заселения е поляками.

Чего добивается нынешнее руководство Польши, раздувая истерию с уничтожением памятников советским воинам освободителям? Отмечая день освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии 17 сентября, как день нападения СССР? Ведь всем понятно, что это лишь первый шаг к дальнейшим территориальным притязаниям. При данном PR сопровождении притязания могут быть только в сторону Западной Украины и Западной Белоруссии. Но как при таком раскладе Варшава планирует сохранить Поморье и Силезию?

В Европе с XVIII века стала традиционной геополитическая забава, называется она разделы Польши. Польскому руководству хорошо бы знать историю своей страны, однако прелесть истории в том, что она никого ничему не учит, не смотря на то, что постоянно повторяется.