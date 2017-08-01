Преображение Господне, или по-народному, «Яблочный Спас» — православный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день мы вспоминаем Евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе. Поэтому сегодня мы расскажем Вам об истории, смысле и традициях праздника Преображения.

Незадолго до Своих крестных страданий, Господь Иисус Христос начал говорить Своим ученикам, что скоро Ему предстоит пострадать, быть распятому и в третий день воскреснуть. Видя, что они смутились от этих слов, Господь добавил:

Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не увидят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

Значение этих слов вскоре открылось им, когда Он снова собрал их недалеко от Галилейского озера.

Взяв с Собой трех апостолов: Петра, Иакова и Иоанна, Иисус Христос взошел с ними на гору. Гора эта не названа евангелистами по имени, но древнее предание указывает на гору Фавор, находящуюся в Галилее, в шести километрах на юго-восток от Назарета. Недалеко от этой горы Иисус Христос провел Свою юность, и вероятно не раз поднимался на нее для молитвы. Высотой почти в один километр гора Фавор величественно возвышается над окрестными равнинами, привлекая к себе взоры путников со всех сторон. С вершины ее открывается вид на Галилейское море и реку Иордан, которые находятся на восток от нее. От основания и до средины, гора покрыта великолепными дубами и фисташковыми деревьями.

Восходя крутыми тропинками и достигнув ее вершины, Христос оставил учеников отдохнуть, а Сам, отойдя немного дальше, начал молиться. Утомленные ученики тем временем прилегли на землю и заснули. Пробудившись от яркого света, они увидели своего Учителя в совершенно необычайном виде: Он был окружен неземным светом, лицо Его сияло, как солнце, одежды были белее снега и также необычно светились. Рядом с Ним стояли явившиеся с неба ветхозаветные пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Ним. Озаряемый неземным светом, Петр почувствовал неизреченное блаженство и воскликнул: «Господи! Как хорошо нам здесь! Сделаем три палатки: Тебе — одну, одну Моисею и одну Илии».

Не успел он закончить своей фразы, как с неба спустилось таинственное облако, которое осенило их. Тогда из облака послышался голос Бога Отца, который сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте!» Испугавшись, ученики пали на землю. Но Господь, подойдя, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь!» Поднявшись, ученики увидели только одного Иисуса Христа, но уже в Своем обычном, не преображенном виде. Моисея и Илии уже с Ним не было. Когда они спускались с горы, Господь приказал ученикам никому ничего не рассказывать об этом видении до тех пор, пока Он не восстанет из мертвых. Ученики же, не поняв слов Христа, стали спрашивать друг друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» Значение этих слов они должны были понять позднее, после предстоящих Спасителю крестных страданий.

Каждый из нас проходит через разные состояния. Иногда мы бываем на Фаворе, а иногда оказываемся на Голгофе. Иногда присутствие Божие столь ощутимо явно, что нам хотелось бы, чтобы эти минуты никогда не кончались, а длились вечно. Но иногда Бог словно покидает нас, оставляет во тьме наедине с самим собой, с нашими проблемами и грехами. Но в такие минуты особенно важно помнить о Его присутствии и о том, что наше человеческое естество, Он просвещает изнутри Божественным светом.

Божественный свет, который был явлен ученикам на Фаворе, — это не какой-то материальный свет, который сияет «как солнце», но это Свет Нетварный, это Сам Бог, само присутствие Божие, энергия Божия — то божественное действие, посещение свыше, в котором является людям слава Божия. И этот свет осиял не только учеников на Фаворе, Он являл себя многим людям, многим святым.

Но для чего Господь посещает нас Своим Божественным светом? Не для того, чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть и оставить нас во тьме. Господь посещает нас, чтобы, узрев Его свет, мы сделались пронизаны им, и вся наша жизнь изменилась, чтобы с нами происходило то, о чем Сам Господь сказал:

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16)

Божественный свет посещает нас, чтобы преобразить не только все вокруг нас, но и нашу собственную жизнь, дабы мы изменились и свет Божий начал через нас распространяться на других людей.

Именно потому Церковь и празднует Преображение Господне, ибо оно может стать и нашим преображением, что и для нас могут открыться двери к созерцанию Божественного света, — созерцанию которого за прошедшие века удостаивались столь многие. Но чтобы этот свет не был поглощен нашей греховной сущностью, мы должны жить в соответствии с Евангелием, и через наши добрые дела, через весь наш облик люди узнавали Христа.

В этот праздник, также принято освящать в храме яблоки, виноград и другие поспевшие фрукты. Очень часто люди придают освящению плодов магические свойства, что является заблуждением. Смысл освящения в день Преображения состоит только в том, что мы приносим Богу начатки нового урожая. Эта традиция берет свое начало еще со времен Ветхого Завета, когда Богом было установлено приносить в храм все, что появлялось первым на поле или в хлеву – пшеницу, плоды, ягненка. Христиане переняли эту традицию и тоже стали приносить в храм плоды своих трудов. В Палестине праздник Преображения приходился на момент созревания винограда, который и приносили для освящения, тем самым благословляя новый урожай, из которого делали вино для Евхаристии. Когда праздник пришел на Русь, то вместо винограда, который еще не научились разводить, освящали яблоки. Но смысл остался тот же – принести Богу все первое и лучшее.

И мы будем помнить в этот день, что в те минуты просветления, которые мы время от времени испытываем или в храме, причащаясь Святых Христовых Тайн, или во время молитвы, даются нам, чтобы мы менялись к лучшему, преображались. Будем стремиться к тому, чтобы в нравственном и духовном плане всегда быть на предельной доступной для нас высоте, никогда не опускаясь ниже той очень высокой планки, которую мы видим в Евангелии, да поможет нам в этом Всемилостивый Господь!