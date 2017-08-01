После происшедшего в СИЗО зверского убийства сотрудницы в ведомстве провели акцию устрашения заключенных

Об этом сообщают священник учреждения Дмитрий Краснобаев и ряд «общественных деятелей». По их словам, охрана и нацгвардейцы в полной выкладке с закрытыми лицами якобы врывались во все камеры, крушили мебель и избивали всех без разбора дубинками.

При этом Минюст опровергает информацию об акции устрашения. По данным пресс-службы ведомства, проводились лишь обычные после таких ЧП мероприятия, включая тщательный обыск камер. А поскольку запрещенные вещи заключенные часто прячут в мебели, то ее тщательно осматривали. Кстати, по данным Министерства, в ходе акции были выявлено большое количество запрещенных предметов, включая колюще-режущее оружие и средства связи.

Отметим, что родственники заключенных и провели у входа в СИЗО акцию протеста против «издевательства над заключенными». Отметим, что о насущности мероприятия наглядно свидетельствовала его «массовость» – в нем приняло участие лишь около двадцати человек!

Напомним, что происшедшее стало реакцией на зверское убийство в хозблоке СИЗО инспектора 34-летней Алены Порошенко, совершенное одним из заключенных.