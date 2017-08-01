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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Одесский НПЗ пойдет вслед за ОПЗ?

Категория: Новости


Одесский НПЗ пойдет вслед за ОПЗ?

Одесский Нефтеперерабатывающий завод передан в распоряжение Фонда Госимущества Украины.

Такое решение принял накануне Кабмин. Таким образом, начата процедура подготовки предприятия к приватизации.

Правда, ни сроки окончания этого процесса, ни, тем более, стартовая цена пока не определены.

Напомним, что месяц назад по решения Суворовского суда Одессы НПЗ было возвращено в госсобственность из-за противоправной деятельности и долги его бывших владельцев.

Остается надеяться, что Одесский Нефтеперерабатывающий завод не повторит судьбу Одесского Припортового Завода, который из-за созданной вокруг него скандальной атмосферы не могут продать уже в сечении нескольких лет.



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