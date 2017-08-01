Из Одессы в Киев – за два часа?

Причем не по воздуху, а по земле. Точнее, по железной дороге. И это не сказка!

Такая возможность действительно есть, правда, как отметил в ходе общения с блогерами министр Инфраструктуры Украины Владимир Омелян, для этого необходимо перво-наперво построить новую, скоростную железную дорогу между официальной и морской столицами страны.

Как сообщил на своей странице в соцсетях один из участников общения Александр Рудоманов, цена вопроса – пятнадцать миллиардов гривен плюс новый подвижной состав.

При этом он так же сообщил, что на новые поезда пойдут «…следующие 100 миллионов долларов, конфискованные у Виктора Януковича».

Отметим, однако, что даже если затея с этими невесть откуда взявшимися ста миллионами бывшего Президента «выгорит», что в пересчете на «деревянные» сумма составит всего 2,5 миллиарда родимых гривен.

То есть в шесть раз меньше необходимого только на строительство нового полотна.

Поэтому проект скоростных поездок в столицу с очень высокой степени вероятности сможет составить компанию, скажем, проекту одесского метрополитена. То есть, плавно трансформироваться из проекта в прожект.