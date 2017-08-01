В нынешнем году на содержание детской муниципальной базы отдыха «Виктория» выделено 14 миллионов гривен

Такие данные привела директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, из этих средств шесть с половиной миллионов пошли исключительно на питание, которое там проводится пять раз в день на сумму в среднем восемьдесят пять гривен на человека в сутки.

Отметим, что по данным чиновника, с начала лета в «Виктории» оздоровились уже около 1,3 тысяч детей и подростков. При этом там было уже три тематических смены - языковая, спортивная и «айтишная».

При этом программа каждой из них была не только общеукрепляющей, но и тематической.

Напомним, что помимо одесситов в «Виктории» в этом году уже отдохнули и поправили здоровье почти двести детей из Донбасса.