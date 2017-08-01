Узок их круг… Страшно далеки они от народа...

Думаю, большинству моих читателей не нужно долго объяснять, кто такой Дмитрий Песков. Да-да, имеется в виду пресс-секретарь Президента РФ, человек, регулярно озвучивающий обтекаемую и невнятную позицию Президента Российской Федерации Владимира Путина, ну тот, что: «Президенту об этом ничего не известно…», «Президент об этом ничего не слышал…», «Президент не занимается этими вопросами…», «Президент вынужден будет в ответ предпринять симметричные меры …осенью…через некоторое время…» и т. д.

Но немногие читатели знают дочь Дмитрия Пескова, а между тем её образ становится новым трендом для современного поколения российских мажоров.

Знакомьтесь – «бедная» Лиза

Елизавета Дмитриевна Пескова родилась в 1998 году в семье потомственных дипломатов. Дипломатом был не только отец, но и оба деда девушки.

Когда 27-летний Дмитрий Песков встретился с 18-летней будущей матерью Лизы, он состоял в браке и имел сына. В новом браке с молодой женой Дмитрий Песков прожил 20 лет, и родились у них трое детей: старшая Лиза и два мальчика, Мика и Дэни.

Как, наверное, догадался мой дорогой читатель, Елизавета не училась в российской школе. К 17 годам она поменяла уйму учебных заведений: интернат в Нормандии, престижную школу в Париже, Московский Институт стран Азии и Африки, в который поступила по настоянию отца и который бросила через год, уехав в Париж к матери и братьям. Там она поступила в Парижскую школу бизнеса.

В Париже её мать с детьми оказалась после того, как в 2012 году Дмитрий Песков, бросив семью, женился в третий раз на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Сейчас новая семья воспитывает маленькую дочь.

Скорее всего жизнь Лизы, как пример времяпрепровождения ничем не выдающегося мажора, так и прошла бы незамеченной для широкой общественности. О Лизе вспоминали бы вскользь во время череды ярких скандалов с самим Дмитрием Песковым, к примеру, обсуждения свадьбы или часов сказочной стоимости, неподъёмных для госслужащего.

И пусть мой дорогой читатель извинит меня за мои досужие домыслы, но, видимо, Лиза решила, что грех не воспользоваться папиными неограниченными возможностями. Тупые гламурные фото с неуместным для подростка эротизмом, приобретённый вследствие образа жизни космополитизм и желание заниматься чем-то творческим, может быть даже – написать книгу, всё это в её соцсетях сменили вдруг серьёзные рассуждения о необходимости и возможных путях реформирования российской системы образования.

В своей радикальной риторике она замахнулась на святое – якобы не во всём поддерживает взгляды отца. Но жестокое интернет-сообщество фальши не простило. После очередных рассуждений Лизы о пользе реновации (проект мэра Москвы Собянина по сносу ветхих хрущёвок и замене их на новые многоэтажки) – похвала Собянину за урбанизм, который не принимает только московское быдло, комментаторы соцсетей вылили на «бедную» девочку ушат издевательств:

– Для начала предлагаю в Москву вернуться и тут начать жить, а не рассуждать об московском благоустройстве сидя в Париже.

– Страшная, лупоглазая, вся в папашу.

– Жильё собственникам будет предоставляться не равноценное, а равнозначное! (т. е. тупо по метражу). Это называется не нарушать права граждан на собственность? Жулье сплошное...

– Куда же ты лезешь, бл…) сиди в Париже молча)

– Личинка.

Это всё – дословные цитаты.

Немудрено, что девушка обиделась и написала ёрнический пост в Instagram, который и сделал её одномоментно знаменитой:

«Вообще, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я – Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги – альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман – мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придётся. Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру – золотое обёртывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спецпром-коду "Деньги Народа" скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы. Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой – главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "Дочь Вора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов: Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и третий сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле купил Камамбер...Ну, я думаю каждый меня поймёт, пришлось уволить неуча. Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится – я просто куплю раба на деньги народа! Так что будущее – за мной!»

И только ленивые СМИ на завтра не перепечатывали друг у друга: «Я – Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства». Кроме весьма ограниченной фантазии, красной нитью прослеживалось удивительное незнание реальностей жизни. Ну, и самое главное – печальное осознание каждым читающим сей опус того, что в каждой шутке есть доля шутки, но только – доля…

«…сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям»

Следующий шаг Елизаветы на стезе общественной деятельности был не менее громким.

Представим себе, что девушка, большую часть времени прожившая в Европе, решила наконец познакомиться с Родиной поближе. Например, провести здесь летние каникулы. Лиза выбирает не развлекательные и туристические центры, а едет прямиком в Грозный, посещает там главную мечеть – «Сердце Чечни» и даже танцует с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым лезгинку.

А потом случилась поездка в Крым… Всё было очень серьёзно и официально. Дочь пресс-секретаря Президента России Елизавета Пескова побывала на судоремонтном заводе «Южный Севастополь».

«Это большое счастье – иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям», – так дочь Дмитрия Пескова описала свою командировку в Крым и Севастополь в своём Instagram. О постигших завод трудностях девушка узнала благодаря обращениям рабочих через эту соцсеть и отправилась им помогать. Отправилась не одна, а в составе делегации Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти». В делегацию также вошли президент ассоциации Рахман Янсуков, советником которого по молодежному предпринимательству, оказывается, теперь числится (!) Лиза Пескова, а также вице-президент по развитию Александр Мундт.

«Южный Севастополь», который «на протяжении 20 лет воплощает в жизнь множество технически сложных и порой уникальных проектов» проиграл местным властям два суда. Исправно выплачивая зарплату рабочим, предприятие, тем не менее, оказалось в должниках за аренду госсобственности: плавдока, причалов и кранов. Претензии к заводу составляют 32 миллиона рублей.

Главной целью двухдневной поездки в пресс-службе «Аванти» назвали подписание соглашения между ассоциацией и заводом.

2-х минутное видео и фото общения девушки с коллективом завода взорвало интернет не хуже прошлых откровений «принцессы».

«Я лично не знаю ни одного такого человека, который бы даже задумывался, что есть люди, которые занимаются судостроительством (!). Для этого, естественно, нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства (!), судостроительства», – сказала Елизавета Пескова. – Для этого нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться. Нужно работать над инновацией, над модернизацией судозаводов (!). И я считаю, что основной задачей сейчас является пиар и информационная поддержка».

Рядом с Лизой на видео два взрослых дяди с подобострастными выражениями лиц ловят каждое бредовое её слово, одобрительно кивая головами. Наверное, тоже, как и Лиза, не могут отличить «судостроение» от «судостроительства», а «судостроительство» от «судопроизводства».

Завершением картины абсурда стало рекламирование Лизой в описании встречи платья, видимо, чтобы знали все, что Лиза только в проверенных платьях решает проблемы докеров. В частности, Елизавета Пескова прибыла в Севастополь в нарядах Дома моды Firdaws, созданного дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат. Платье было шёлковое и длинное в пол, что запрещено правилами техники безопасности на любом производственном предприятии, и 19-летняя девушка, действительно, имеет право об этом не знать, но почему же тогда даёт советы по поводу деятельности этого предприятия?

С полной ответственностью могу утверждать, что Елизавета Пескова становится новой королевой модных трендов, а модные тренды сейчас именно такие: жить в Европе, критиковать Родину за отдельные недостатки, ездить в Чечню и дружить с Рамзаном Кадыровым, состоять в бессмысленных, но патриотичных организациях и в шелковом платье призывать ровесников идти работать на заводы.

Представим какой-нибудь 2018 год. Москва, митинг «Банду Путина – долой!», на который собрался весь свет и цвет. В моде левацкие лозунги: «Долой капиталистов!», «Олигархов на нары!». Норковые шубы спрятаны, вчерашние светские львицы и мажоры в простых пуховиках стоят плечом к плечу с угнетенными на сцене протестного майдана, они вечером будут проводить благотворительный аукцион в помощь голодающим шахтерам из Н-ской области.

На сцену на проспекте Сахарова поднимается не Навальный, нет – хрупкая девушка, путаясь в длинном платье в пол с принтом Че Гевары на груди, говорит в микрофон:

«Я – Елизавета Пескова, и мне есть что терять. Я помогу вам изменить Россию!»

И мы с вами, дорогой читатель, догадываемся, чем это закончится, потому что недавно всё это проходили сами…

У нас одна беда на всех

Вот тут некоторые русскоязычные, которые в своё время обещали присвоить русскому языку статус второго государственного, уверяли, что «Украина – не Россия». Увы, но думать, что нам не присущи те же проблемы, что и у северо-восточного соседа, было бы очень наивно. У обоих народов сложились извечные схожие модели отношений с властью, которые являются бичом и сближают сильнее всякой генетической прошивки, не давая поссорить наши народы, как бы это ни было выгодно на данном этапе нашим властям.

Ведь у нас есть свои, украинские Лизы Песковы. Как в этой связи не вспомнить Анастасию Дееву, замминистра МВД Украины Авакова, 24 лет от роду, с заявленным общим стажем работы в 10 лет и «феноменальными» способностями в сфере реформирования? И мы некоторое время назад со смехом обсуждали интервью этой «чиновницы». Помните? «Проекты, от которых у меня появляются бабочки в животе, – это пожарные», – делилась чиновница своими впечатлениями от работы. Так, в качестве реформы пожарной службы она предложила привлекать граждан к тушению пожаров на общественных началах.

И сколько их таких – Марушевских и Бойко – на шее у народа?

У такой власти нет национальности, она космополитична, какими бы патриотичными лозунгами не прикрывалась.