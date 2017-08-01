Факт гибели украинского альпиниста на горе Монблан подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили факт гибели украинского альпиниста на горе Монблан во Франции, сообщает УНН.

«Компетентные органы Франции подтвердили факт гибели при восхождении на гору Монблан украинского альпиниста. Детали этого трагического случая ожидаем в понедельник», - отметил изданию официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на сообщение консула.

Ранее французские СМИ заявили, что на самой высокой горе Европы - Монблан - обнаружили тело украинского альпиниста. В частности, отмечается, что, предположительно, мужчина упал с горы. Он подал сигнал о помощи спасателям накануне, однако те из-за урагана не смогли ему оказать вовремя помощь.