В одесское СИЗО едет комиссия Генпрокуратуры и уполномоченный по правам человека

Об этом сообщили в соцсетях уполномоченный по правам человека ВР Валерия Лутковская и Генпрокур Юрий Луценко.

Как отметила Валерия Лутковская, имеются достоверные данные избиения заключенных и даже предоставила подтверждающую фотофиксацию.

А Генпрокуратура усмотрела в этом нарушение закона и, по имеющейся информации, начала уголовное производство по статье 365 УК Украины (злоупотребление властью и превышение должностных полномочий).

Отметим, однако, что, во-первых, на фотографии, представленной в подтверждение избиений заключенных, изображен непонятный человек, вернее его корпус, сидящий спиной к объективу.

Кто этот человек, откуда он взялся, имеет ли вообще отношение к одесскому СИЗО совершенно непонятно.

Во-вторых, неизвестно так же и то, вследствие чего он получил удары, отпечатанные на его спине. В конце концов, дубинки даны охране СИЗО других «мест, не столь отдаленных» все же не для того, чтобы поддерживать брюки. И в случае агрессивных действий со стороны заключенных охрана имеет законное право применять эти спецсредства.

И, наконец, в-третьих, при внимательном рассмотрении следов, похожих на следы ударов дубинкой заметно, что один из них проходит практически поперек позвоночника. Причем соприкосновение спецсредства с телом произошло именно на пересечении с хребтом.

В этом случае сидеть, слегка выгнув спину, как сидит изображенный на фото неизвестный, он бы просто не мог!

Что само по себе ставит на повестку вопрос о постановочном снимке.

Все вышесказанное невольно наводит на мысль, что «высокие должностные лица», столь оперативно отреагировавшие на действия администрации СИЗО, стремятся не столько навести порядок в этом учреждении, сколько попиариться на сложившейся ситуации. И в том числе, на крови зверски убитой одним из заключенных сотрудницы следственного изолятора.